16:47 | Футбол — РПЛ

ЦСКА открыл счет в матче с "Уралом"


ЦСКА вышел вперед в матче 6-го тура РПЛ против "Урала".

На 13-й минуте гол забил нападающий Федор Чалов

ЦСКА - Урал

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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