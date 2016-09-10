ЦСКА откроет новый стадион при аншлаге

В день открытия "Арены ЦСКА" на стадионе ожидается аншлаг, информирует официальный сайт клуба. Сегодня были проданы последние остававшиеся билеты на игру 6-го тура чемпионата России с "Тереком". Дополнительных поступлений билетов в кассах не будет. Кассы перед матчем работать не будут. Вместимость нового стадиона ЦСКА составляет 30 тысяч зрителей. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени. в 19.45 начнется церемония торжественного открытия новой арены.