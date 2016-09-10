15:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА откроет новый стадион при аншлаге

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В день открытия "Арены ЦСКА" на стадионе ожидается аншлаг, информирует официальный сайт клуба. Сегодня были проданы последние остававшиеся билеты на игру 6-го тура чемпионата России с "Тереком". Дополнительных поступлений билетов в кассах не будет. Кассы перед матчем работать не будут. Вместимость нового стадиона ЦСКА составляет 30 тысяч зрителей. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени. в 19.45 начнется церемония торжественного открытия новой арены.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vse-bilety-na-match-pfk-cska-terek-prodany/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

Один стадион нельзя открыть дважды. (с)

15:58

spetrov

Болелам Зенита отдельный привет. :)

15:52

Джин_SM(v3)

Караул то хоть останется в расположениях?)

15:50

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