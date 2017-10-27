ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Кучаева в матче против "Арсенала"

ЦСКА остался в меньшинстве в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин на 54-й минуте удалил полузащитника армейцев Константина Кучаева за две желтые карточки.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА