ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Кучаева в матче против "Арсенала"

ЦСКА остался в меньшинстве в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин на 54-й минуте удалил полузащитника армейцев Константина Кучаева за две желтые карточки.
Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА
🔴Удаление! Кучаев! @pfc_cska в меньшинстве! #АрсеналЦСКА - 0:0#НашФутбол #МатчТВ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 октября 2017 г.
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Арсенал пожаловался на судейство в прошлом туре и ... теперь хорошо судят, даже очень - вторая жёлтая - очень спорная .
21:01