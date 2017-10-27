20:45 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Кучаева в матче против "Арсенала"

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ЦСКА остался в меньшинстве в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин на 54-й минуте удалил полузащитника армейцев Константина Кучаева за две желтые карточки.

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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