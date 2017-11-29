ЦСКА оштрафован за пиротехнику, "Урал" и "Краснодар" - за задержку матча

ЦСКА обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за использование болельщиками пиротихеники во время матча 18-го тура чемпионата России против "Рубина". Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Также наказаны "Урал" и "Краснодар" за задержку начала игры между ними.

– ЦСКА за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 20 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – "Урал" вышел на две минуты позже из раздевалки, "Краснодар" – на три минуты. Обе команды за задержку начала матча оштрафованы на 50 тысяч рублей. (Михаил ГОНЧАРОВ)