16:50 24 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей за поджог фанатами флага "Зенита"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания своего комитета объявил, что по итогам матча 4-го тура премьер-лиги "Зенит"ЦСКА (1:1) армейцы оштрафованы на 150 тысяч рублей.

– По матчу "Зенит" – ЦСКА. За использование пиротехники болельщиками обоих клубов каждый клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, а ЦСКА за действия, направленные на возбуждение вражды (поджог болельщиками армейцев флага "Зенита"), – штраф 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 4-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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andreichf

за матерщину штрафы по 200-300 тыщ, а за поджог с риском последствий десятков тысяч жертв всего то штраф 50 тыщ

17:46 24 августа

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