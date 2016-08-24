ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей за поджог фанатами флага "Зенита"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания своего комитета объявил, что по итогам матча 4-го тура премьер-лиги "Зенит" – ЦСКА (1:1) армейцы оштрафованы на 150 тысяч рублей.

– По матчу "Зенит" – ЦСКА. За использование пиротехники болельщиками обоих клубов каждый клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, а ЦСКА за действия, направленные на возбуждение вражды (поджог болельщиками армейцев флага "Зенита"), – штраф 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)