ЦСКА оштрафован на 370 тысяч рублей по итогам матча с "Арсеналом"

Глава комитета КДК РФС Артур Григорьянц подчеркнул, что ЦСКА оштрафован на 370 тысяч рублей по итогам матча 14-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:0). В свою очередь "оружейники" будут вынуждены заплатить 170 тысяч.

- По матчу "Арсенал" - ЦСКА: команда гостей наказана штрафом в размере 300 тысяч рублей за использование и бросание болельщиками пиротехники на поле и беговые дорожки, за скандирование ненормативной лексики - на 50 тысяч рублей, за бросание на беговую дорожку кресел - на 20 тысяч рублей, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - Тульский клуб оштрафован на 150 тысяч рублей за использование и бросание пиротехники фанатами, а также за скандирование ненормативной лексики - на 20 тысяч рублей.

По матчу "Терек" - "Томь": Рахимов покидал пределы технической зоны, за что клуб оштрафован на 20 тысяч рублей, за использование системы оповещения стадиона в поддержку принимающей команды "Терек" оштрафован на 75 тысяч рублей.