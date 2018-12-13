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ЦСКА оштрафован на 170 тысяч рублей

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КДК РФС оштрафовал ЦСКА по итогам матчей 16-го и 17-го туров чемпионата России против "Ростова" и "Енисея" (2:1) на 170 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

– За использование пиротехники в матче с "Ростовом" ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – На 5-й минуте матча с "Енисеем" болельщиками были использованы три взрыв-пакета. Также они дважды скандировали оскорбления "Спартака". – на 30 и 90 тысяч рублей соответственно. (Андрей Михайлов)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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