ЦСКА оштрафован на 170 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал ЦСКА по итогам матчей 16-го и 17-го туров чемпионата России против "Ростова" и "Енисея" (2:1) на 170 тысяч рублей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

– За использование пиротехники в матче с "Ростовом" ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – На 5-й минуте матча с "Енисеем" болельщиками были использованы три взрыв-пакета. Также они дважды скандировали оскорбления "Спартака". – на 30 и 90 тысяч рублей соответственно. (Андрей Михайлов)

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