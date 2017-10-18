ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей, "Зенит" - на 20, Гаджиев и Кучук - на 30

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники во время матча 13-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0), информирует ТАСС.
"Ростов" оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в адрес судьи в матче с "Рубином" (0:1).
"Зенит" оштрафован на 20 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники в матче с тульским "Арсеналом" (0:1).
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев оштрафован на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны в матче с "Тосно".
Тренер "Локомотива" Олег Пашинин оштрафован на 10 тысяч рублей за покидание технической зоны в матче 12-го тура с "Уфой".
Кроме того, главный тренер "Ростова" Леонид Кучук оштрафован на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны в матче с "Рубином".
"Динамо" оштрафовано на 50 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики в матче со "СКА-Хабаровск". Дальневосточный клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурной лексики.
Дополнительная информация
- Рубин
- Ростов
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Леонид Кучук
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Арсенал Тула
- Олег Пашинин
- Уфа
- Тосно