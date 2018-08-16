ЦСКА опубликовал видео о подписании контракта с Влашичем

ЦСКА опубликовал видео о подписании контракта с хавбеком "Эвертона" Николой Влашичем. 20-летний хорват был арендован армейцами на один сезон.

- Рад быть в ЦСКА, - сказал Влашич в интервью клубной пресс-службе. - Знал, что это большой клуб с великой историей. Каких игроков армейцев знаю? Знал футболистов, которые сейчас ушли. Из нынешнего состава я знаю Дзагоева, Фернандеса. Знаю Бистровича, он тоже из Хорватии. Думаю, хорошо адаптируюсь в этой команде.

В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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