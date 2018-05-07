ЦСКА одержал две из трех самых крупных побед сезона

ЦСКА, разгромив "Арсенал" в матче 29-го тура, во второй раз в сезоне праздновал победу со счетом 6:0. Более крупный результат в текущем сезоне не фиксировался ни разу. Помимо армейцев, разнесших "Тосно" и "Арсенал", 6 безответных мячей направлял в ворота "Анжи" "Рубин". Самым результативным матчем сезона остается августовское московское дерби, в котором "Локомотив" обыграл "Спартак" со счетом 4:3. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые крупные результаты в чемпионате России-2017/18
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
19.08.2017
|
Рубин – Анжи
|
6:0
|
01.12.2017
|
ЦСКА – Тосно
|
6:0
|
06.05.2018
|
ЦСКА – Арсенал
|
6:0
|
19.11.2017
|
Зенит – Тосно
|
5:0