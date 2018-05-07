ЦСКА одержал две из трех самых крупных побед сезона

ЦСКА, разгромив "Арсенал" в матче 29-го тура, во второй раз в сезоне праздновал победу со счетом 6:0. Более крупный результат в текущем сезоне не фиксировался ни разу. Помимо армейцев, разнесших "Тосно" и "Арсенал", 6 безответных мячей направлял в ворота "Анжи" "Рубин". Самым результативным матчем сезона остается августовское московское дерби, в котором "Локомотив" обыграл "Спартак" со счетом 4:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые крупные результаты в чемпионате России-2017/18