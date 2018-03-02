ЦСКА обыграл "Урал" в молодежном первенстве

В матче 21-го тура молодежного первенства чемпионата России ЦСКА дома переиграл "Урал" со счетом 2:1. В составе армейцев отличились полузащитник Виталий Жиронкин и Наяир Тикнизян. У уральцев гол забил хавбек Никита Глушков.

ЦСКА занимает второе место турнирной таблицы, набрав 46 очков. "Урал" с 8-ю очками расположился на последней строчке.

Матч основных команд ЦСКА и "Урала" состоится 3 марта и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат России

Молодежное первенство

21-й тур

"ЦСКА - мол." (Москва) - "Урал - мол." (Екатеринбург) - 2:1 (2:0)

Голы: Жиронкин, 20 (1:0). Тикнизян, 37 (2:0). Глушков, 65 (2:1).

Судья: Синяков (Новосибирск).

2 марта. Москва. Стадион "Октябрь".

Турнирная таблица молодежного первенства чемпионата России