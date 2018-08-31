ЦСКА обыграл "Урал", "Крылья Советов" победили "Анжи" в молодежном первенстве

ЦСКА в матче молодежного первенства премьер-лиги обыграл "Урал" со счетом 2:0.
В другой встрече "Крылья Советов" победили "Анжи" - 2:1.
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6-й тур
ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург) - 2:0 (1:0)
Голы: Жиронкин, 43 - с пенальти (1:0). Олейников, 58 (2:0).
Судья: КАРАСЕВ (Псков).
31 августа. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".
"Крылья Советов" (Самара) - "Анжи" (Махачкала) - 2:1 (2:1)
Голы: Ханмурзаев, 12 (0:1). Нестеров, 21 (1:1). Голенков, 23 (2:1).
Судья: КАТАЙКИН (Самара).
31 августа. Самара. Стадион "Металлург".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/