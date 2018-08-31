16:08 | Футбол — РПЛ

ЦСКА обыграл "Урал", "Крылья Советов" победили "Анжи" в молодежном первенстве


ЦСКА в матче молодежного первенства премьер-лиги обыграл "Урал" со счетом 2:0.

В другой встрече "Крылья Советов" победили "Анжи" - 2:1.

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6-й тур

ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург) - 2:0 (1:0)

Голы: Жиронкин, 43 - с пенальти (1:0). Олейников, 58 (2:0).

Судья: КАРАСЕВ (Псков).

31 августа. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".

"Крылья Советов" (Самара) - "Анжи" (Махачкала) - 2:1 (2:1)

Голы: Ханмурзаев, 12 (0:1). Нестеров, 21 (1:1). Голенков, 23 (2:1). 

Судья: КАТАЙКИН (Самара).

31 августа. Самара. Стадион "Металлург".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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