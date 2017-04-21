ЦСКА обыграл "Уфу" и приблизился к "Спартаку"

ЦСКА на выезде обыграл "Уфу" в матче 24-го тура чемпионата России – 2:0. Победный мяч на счету Витинью на 65-й минуте, в самой концовке встречи второй гол забил Федор Чалов.
Уже на 2-й минуте игры Игорь Акинфеев получил желтую карточку за фол против Кехинде Фатая за пределами штрафной. Во втором тайме хозяева поля не смогли реализовать пенальти: при счете 0:0 вратарь ЦСКА отбил удар Ивана Пауревича с 11-метровой отметки.
ЦСКА набрал 47 очков и до 7 баллов сократил отставание от лидирующего "Спартака". Команда Массимо Карреры завтра в гостях сыграет с "Ростовом".
Виктор Гончаренко установил новый рекорд среди тренеров армейцев – он не проигрывает семь матчей подряд с того момента, как возглавил команду.
ЦСКА в следующем туре встретится с "Локомотивом", а "Уфа" – на выезде сыграет с "Ростовом".
Желтая карточка вратарю @PFC_CSKA_MOSCOW Игорю Акинфееву#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #УфаЦСКА 0:0 pic.twitter.com/gBV0WYCqdb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 апреля 2017 г.
АКИНФЕЕВ отбивает пенальти!#УфаЦСКА - 0:0@UfaFc - @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол и #МатчТВ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 апреля 2017 г.
Статистика: https://t.co/N8QJb2erKn pic.twitter.com/5BVgWvZ7HT
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
Голы: Витинью, 65 (0:1). Чалов, 90 (0:2).
Нереализованный пенальти: Пауревич, 53 (вратарь).
"Уфа": Беленов, Пауревич, Аликин, Живоглядов (Кротов, 80), Стоцкий, Безденежных, Засеев, Обляков, Йокич, Фатаи, Сысуев (Сухов, 62).
ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев (Головин, 63), Щенников (Жамалетдинов, 57), Ионов, Витинью (Чалов, 87).
Предупреждения: Акинфеев, 2. Щенников, 52. В.Березуцкий, 90.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
21 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник". 8150 зрителей.
Meddle
Плюсую, уважаемый Platinum1991! Вы как всегда объективны и беспристрастны.
19:25
Nika11
Зачем Московским клубам чемпионство? В Европе им быстро укажут на их место,ну не ходите туда,не позолотеть.
19:22
Адекватный Зритель_
pushgun---- "В Питере ныть"? )))
19:21
Platinum1991
Фола последней надежды у Акинфеева НЕ БЫЛО! Игорь играл по мячу и правила не нарушал. Фатаи сам врезался в Акинфеева! Вы посмотрите на динамику движения! Они пересекались! Игорь был первым на мяче и сыграл в мяч, и только потом в него врезается Фатаи! Никакого нарушения со стороны Акинфеева НЕ БЫЛО! Судья Безбородов ошибочно показал Игорю карточку! Пенальти в ворота ЦСКА Безбородов тоже ПРИДУМАЛ! Его НЕ было и справедливость восторжествовала! Уфа не забила с точки! Отлично сыграл Игорь и отразил НЕСПРАВЕДЛИВО назначенный пенальти! Очень часто, несправедливо назначенные пенальти, вратари отражают или игроки промахиваются мимо ворот! В первом тайме Безбородов не назначил 100% пенальти в ворота Уфы за то что сбивали в штрафной Ионова в углу штрафной. Такие пенальти в Европе ставят. Видно было, что Безбородов всячески пытался помочь Уфе, всеми неправедными путями, победить, но футбольный Бог ШЕЛЬМУ метит и не позволил этому случиться! А ЦСКА наиграл на победу вопреки плохому судейству Безбородова! Поздравляем ЦСКА с ЗАСЛУЖЕННОЙ победой! Поздравляем главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с рекордом ЦСКА - семь матчей без поражений подряд! Желаем Виктору и дальше играть только ПОБЕДНО! Поздравляем Игоря Акинфеева с СУХАРЁМ и отраженным пенальти. Три раза сейвы Игоря помогли ЦСКА не пропустить и ПОБЕДИТЬ! Поздравляем Витинью и Чалова с забитыми ГОЛАМИ! Вполне ТРУДОВАЯ победа в честной борьбе и без помощи судьи!
19:21
кузя23
Meddle кузя23 marksan кузя23____ а каким образом тут нищее Динамо? 19:01__Ну не такое оно уж и нищее,это во-первых. А во-вторых,Динамо точно не будет сдавать игры за денежку, в соперничестве с перечисленными мною клубами. 19:10 ----- А каким клубам она будет сдавать? 19:12_Найди мой первый коммент в этой ветке и сам ответишь на этот вопрос.
19:20
Антиконь .
После того, как свистун не стал удалять рекордсмена ЛЧ, народного героя Кореи, стало понятно, что Уфа обречена!!! Дальше можно было не смотреть ...
19:19
Nika11
Если бы не Семак УФА с такими игрочишками шла бы на вылет 100%.
19:19
Адекватный Зритель_
Днище,через растопыренные булки в Голштинию выезжал?)))
19:18
pushgun
pfr46 А тебе какие доказательства нужны??? Видео с передачей денег? Так не будет никогда такого видео. А любой болельщик чуть разбирающийся в футболе все понимает. Очередной слив, очередной дог.
19:16
Бэн Джойс
кузя23 В РФПЛ вполне хватит 6 клубов. ЦСКА,Спартак,Динамо,Локомотив, Зенит и Краснодар. Друг у друга они игры покупать не будут,так что будет футбол.-------------------------------Ну да, как же.. Если сложится такая ситуация, что Локомотиву, Динамо, Зениту или Краснодару будет не хватать 3-х очков, чтобы обойти Спартак в последнем туре в схватке за чемпионство, то конское днище ляжет под любого из них, и даже булки растопырит ))
19:15
Джон....Сильвер
Победа ЦСКА заслуженная, должны были больше забить, Спартак лучше выглядит, чем ЦСКА, а вот Зенит нет. Так что серебро должно быть за ЦСКА.
19:14
Адекватный Зритель_
Инфузория Манька покадрово СОГАЗ не смотрит.
19:13
pfr46
pushgun: Очередные, ни чем не доказанные, пустобрёхкскин, попугайские слова.
19:13
вояка
Надо или всё-таки не надо было удалять Акинфея? ..... ну да что теперь говорить. Удивляет что обе команды играли очень уж осторожно, с большой оглядкой на свои тылы ; а как только первый забили так и вовсе цска отошёл назад, будто соперник барса , юве .... чего так сильно испугались-то?! Второй мяч Чалов закатил безукоризненно и в отведённые минуты выглядел уж не хуже ионова с витинью. Скорости были явно не космические, а ведь играют раз в неделю .... тоже не понятно. Общее впечатление серенькое ... и те и другие.
19:13
Meddle
кузя23 marksan кузя23____ а каким образом тут нищее Динамо? 19:01__Ну не такое оно уж и нищее,это во-первых. А во-вторых,Динамо точно не будет сдавать игры за денежку, в соперничестве с перечисленными мною клубами. 19:10 ----- А каким клубам она будет сдавать?
19:12
Nika11
А футбол у нас такой,что на всех матчах полупустые трибуны,вот и в Уфе,какой футбол,такая и заполняемость трибун,скука,серость,грусть,тоска!
19:11
баламошка
Бугага) Приблизились они. Ещё раз проиграют Спартаку в этом сезоне и отстанут в итоге на 20 очков)
19:11
Mark Krass
Монте-Кристо(Мститель) .помойка - это больше подходит для твоего клуПа. Более верное слово помойка-днище.В следующем году опять отправитесь обратно.
19:11
Тыгыдымский
Вопреки------- товарищ с воспаленным воображением. Приперся сопли свои пожевать. Всех адекватных людей с победой. Нервная,но победа. Надеюсь прибавят ещё к концу чемпионата.
19:10
Dimos.
marksan__________ утомил намеками
19:10
кузя23
marksan кузя23____ а каким образом тут нищее Динамо? 19:01__Ну не такое оно уж и нищее,это во-первых. А во-вторых,Динамо точно не будет сдавать игры за денежку, в соперничестве с перечисленными мною клубами.
19:10
marksan
Монте-Кристо(Мститель)_____ матч не смотрел! Комментирую с унитаза! Обделался по случаю,,, Какой футбол!?
19:10
BeeBop
Вопреки...Уважаемый!!! Просмотрите момент с нарушением Игоря еще раз и Вы увидите, что его слева подстраховывал Березуцкий!!! По всем канонам УЕФА - это желтая карточка...Не было чистого выхода "один на ворота"
19:09
King's Bounty 161
Фемистоклюс Знатный договорняк скатали! Только судья был не в курсе. Теперь понятно, почему в Уфе пустые трибуны. Стыдно смотреть на такую команду... ____________ В Ростове (не Великом конечно) билетов давно нет. Будет настоящий бой !
19:09
engaer
Не к Спартаку приблизился, а в гонке за второе место пытается оторваться от Зенита.
19:08
Mark Krass
хрюхрюхрю.....уиуиуиииииииии...!!!!!!!!!!!!!!!
19:08
marksan
Dimos. ____ Дедушку Крылова в школе изучали?
19:08
Монте-Кристо(Мститель) .
Матч не смотрел. Согаз-помойка. А помойка не для того создана, чтобы на нее смотреть. Но момент с нарушением припадочного воротчика видел. Чистая красная карточка. И это даже не обсуждается. Фол последней надежды. Только на помойке и свистуны соответствующие. А этот бомж вообще символ продажности Согаза.
19:08
marksan
Король Баунти _____ пенальти - это априори, определяемое только одним человеком - судьёй! Кстати! У Вас ник в честь корабля или в честь рулета?
19:07
Фемистоклюс
Знатный договорняк скатали! Только судья был не в курсе. Теперь понятно, почему в Уфе пустые трибуны. Стыдно смотреть на такую команду...
19:06