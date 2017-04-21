ЦСКА обыграл "Уфу" и приблизился к "Спартаку"

ЦСКА на выезде обыграл "Уфу" в матче 24-го тура чемпионата России – 2:0. Победный мяч на счету Витинью на 65-й минуте, в самой концовке встречи второй гол забил Федор Чалов.

Уже на 2-й минуте игры Игорь Акинфеев получил желтую карточку за фол против Кехинде Фатая за пределами штрафной. Во втором тайме хозяева поля не смогли реализовать пенальти: при счете 0:0 вратарь ЦСКА отбил удар Ивана Пауревича с 11-метровой отметки.

ЦСКА набрал 47 очков и до 7 баллов сократил отставание от лидирующего "Спартака". Команда Массимо Карреры завтра в гостях сыграет с "Ростовом".

Виктор Гончаренко установил новый рекорд среди тренеров армейцев – он не проигрывает семь матчей подряд с того момента, как возглавил команду.

ЦСКА в следующем туре встретится с "Локомотивом", а "Уфа" – на выезде сыграет с "Ростовом".

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Уфа" – ЦСКА – 0:2 (0:0)

Голы: Витинью, 65 (0:1). Чалов, 90 (0:2).

Нереализованный пенальти: Пауревич, 53 (вратарь).

"Уфа": Беленов, Пауревич, Аликин, Живоглядов (Кротов, 80), Стоцкий, Безденежных, Засеев, Обляков, Йокич, Фатаи, Сысуев (Сухов, 62).

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев (Головин, 63), Щенников (Жамалетдинов, 57), Ионов, Витинью (Чалов, 87).

Предупреждения: Акинфеев, 2. Щенников, 52. В.Березуцкий, 90.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

21 апреля. Уфа. Стадион "Нефтяник". 8150 зрителей.

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" – ЦСКА