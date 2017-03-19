ЦСКА обыграл "Терек" и приблизился к "Спартаку"

"Терек" на своем поле в матче 20-го тура чемпионата России уступил ЦСКА. Единственный гол на 28-й минуте встречи забил Алексей Ионов.

Благодаря этой победе ЦСКА приблизился к лидирующему "Спартаку", сократив отставание до 6 очков. "Терек" занимает восьмое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Терек" (Грозный) – ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Ионов, 28.

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Оздоев (Мбенг, 71), Дьембер, Кузяев, Лебеденко, Балай (Садаев, 71), Бериша (Родолфу, 70).

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Тошич (Щенников, 75), Ионов (Оланаре, 66), Витинью (Чалов, 81).

Предупреждения: Кузяев, 88. В.Березуцкий, 90+4.

Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

19 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" – ЦСКА