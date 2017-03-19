ЦСКА обыграл "Терек" и приблизился к "Спартаку"

"Терек" на своем поле в матче 20-го тура чемпионата России уступил ЦСКА. Единственный гол на 28-й минуте встречи забил Алексей Ионов.
Благодаря этой победе ЦСКА приблизился к лидирующему "Спартаку", сократив отставание до 6 очков. "Терек" занимает восьмое место.
Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
"Терек" (Грозный) – ЦСКА – 0:1 (0:1)
Гол: Ионов, 28.
"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Оздоев (Мбенг, 71), Дьембер, Кузяев, Лебеденко, Балай (Садаев, 71), Бериша (Родолфу, 70).
ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Тошич (Щенников, 75), Ионов (Оланаре, 66), Витинью (Чалов, 81).
Предупреждения: Кузяев, 88. В.Березуцкий, 90+4.
Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
19 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Адекватный Зритель_
Жалобное хрюканье, временами перерастающее в отчаяный визг.)))
18:45
NapoliFC
Так Гинер с Кадыровым и решали вопрос, чего теперь лицо прятать:)
18:45
Митяй Антибомж
Эдюха, я на это дерьмище под названием РФПЛ уже год как принципиально не ставлю даже по мелочи. А вот ты, положа копыто на сердце, скажи: это ль не дог?
18:44
ron9
рот дебилы закройте,даже кадыр лицо руками от позора закрыл как позорные чурки играли
18:43
Адекватный Зритель_
Митюня, дятел, на Терек ввалил!))) Весь свой выйгрыш с "прохода ПСЖ" )))
18:41
эстонский армеец
"Пятачки" тряситесь - не уйти вам от нормальной борьбы за золото - как только разрыв станет в три очка - "Спархряк" рухнет!!!
18:40
engaer
"Терек, продажная, козел ты"?
18:40
Бэн Джойс
Смотрю Терек открыл весеннюю распродажу очков ))
18:40
Излучение Промкооперации и Пищев
Забавное хрюканье. Сами победили в грозном за счет безобразного, предвзятого судейства и после этого еще хватает совести нести какую-то чушь про договорняк...
18:40
hattabych
Helicopter Мы в теме. С Победой!!!!=======Тему закроют в 26-м туре))
18:38
Митяй Антибомж
🚀 Русские нагнут весь ми Митяй Антибомж Баран тупоголовый *************** Я твою маму ебал, петух обоссаный.
18:38
Mark Krass
А тем временем Свинтак все еще отмечает чемпионство...)))
18:38
ron9
не смешите людей кони,заткнитесь и радуйтесь купленной победе
18:36
Адекватный Зритель_
Удивительно, Альфа-банк у Гинера все деньги отобрал,а ЦСКА всё равно победил. ))) P. S. А разрыв у свиноты - доставляет!)))
18:36
Thomas_Boy
Что касаемо договорняков. Возьмем матч "Спартака" с "Амкаром". Пермяки ведут 1:0. Выходит Джикия. Привозит два гола. "Спартак" побеждает. А теперь догадайтесь: где сейчас играет Джикия?)))
18:35
Helicopter
Мы в теме. С Победой!!!!
18:35
eDmajor
Митяй|||Митька, вот ты далёкий от футбола человек и видишь "дог". Зачем ты про себя пишешь? Твоё мнение, что-то значит? Не плакай, празднуй чемпионство.
18:34
GerychZ ✯
Плюшевый Терек тока с Зенитом играет как мужики )
18:34
Красно синий
Всё нормально.Боремся ещё. Но если Спартак слажает...это будет эпично.
18:33
redgy
Митяй Антибомж значит терек уже третий матч дог играет.. и если цска спартаку так же не даст ни единого шанса, это тоже дог? дог,дог, кругом дог))
18:33
bond1951
КАК говорил ВВП БУДЕМ мочить даже в туалете...........
18:32
ron9
рашидику пулю себе в лоб и не позориться
18:31
_Я_против_Астротерфа_
ДОБРАЯ НОВОСТЬ!!!!
18:31
HAZELSAMARA
В туре шесть матчей, семь голов и никто не разродился хотя бы на два гола в чужие ворота. Возможно, "Зенит" и исполнит оное в игре с Тулой, но всё-таки какое "гэ" наш чемпионат ...
18:31
ron9
слышен шелест купюр в грозном и ветер в пустых конских головах
18:31
redgy
а терек нулевой во второй части чемпионата из года в год!
18:30
🚀 Русские нагнут весь ми
Спартак, хватит визжать от страха)) У вас еще 6 очков, продолжайте отмечать чемпионство, вы еще с ноября начали (статейки, комменты и тд и тп)))
18:30
Электросталец
айртон, ны ты и образина каторжная!
18:30
Митяй Антибомж
Вангую, что ни одной статейки о договорном характере матча, ни тем более комиссии по договорнякам не будет. Просто голимое позорище. Даже далёкий от футбола человек, если ему показать минут 20 матча, скажет - 100% дог. Сомневающимся советую сделать нарезку моментов с действиями футболистов Терека в штрафной и в непосредственной близости от неё.
18:29
ron9
команда даже забиввать боится
18:29