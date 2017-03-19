18:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА обыграл "Терек" и приблизился к "Спартаку"

Автор победного гола Алексей ИОНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Автор победного гола Алексей ИОНОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Терек" на своем поле в матче 20-го тура чемпионата России уступил ЦСКА. Единственный гол на 28-й минуте встречи забил Алексей Ионов.

Благодаря этой победе ЦСКА приблизился к лидирующему "Спартаку", сократив отставание до 6 очков. "Терек" занимает восьмое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Терек" (Грозный) – ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Ионов, 28.

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Оздоев (Мбенг, 71), Дьембер, Кузяев, Лебеденко, Балай (Садаев, 71), Бериша (Родолфу, 70).

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Тошич (Щенников, 75), Ионов (Оланаре, 66), Витинью (Чалов, 81).

Предупреждения: Кузяев, 88. В.Березуцкий, 90+4.

Судьи: ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

19 марта. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Терек" – ЦСКА

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (50)
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Адекватный Зритель_

Жалобное хрюканье, временами перерастающее в отчаяный визг.)))

18:45

NapoliFC

Так Гинер с Кадыровым и решали вопрос, чего теперь лицо прятать:)

18:45

Митяй Антибомж

Эдюха, я на это дерьмище под названием РФПЛ уже год как принципиально не ставлю даже по мелочи. А вот ты, положа копыто на сердце, скажи: это ль не дог?

18:44

ron9

рот дебилы закройте,даже кадыр лицо руками от позора закрыл как позорные чурки играли

18:43

Адекватный Зритель_

Митюня, дятел, на Терек ввалил!))) Весь свой выйгрыш с "прохода ПСЖ" )))

18:41

эстонский армеец

"Пятачки" тряситесь - не уйти вам от нормальной борьбы за золото - как только разрыв станет в три очка - "Спархряк" рухнет!!!

18:40

engaer

"Терек, продажная, козел ты"?

18:40

Бэн Джойс

Смотрю Терек открыл весеннюю распродажу очков ))

18:40

Излучение Промкооперации и Пищев

Забавное хрюканье. Сами победили в грозном за счет безобразного, предвзятого судейства и после этого еще хватает совести нести какую-то чушь про договорняк...

18:40

hattabych

Helicopter Мы в теме. С Победой!!!!=======Тему закроют в 26-м туре))

18:38

Митяй Антибомж

&#128640; Русские нагнут весь ми Митяй Антибомж Баран тупоголовый *************** Я твою маму ебал, петух обоссаный.

18:38

Mark Krass

А тем временем Свинтак все еще отмечает чемпионство...)))

18:38

ron9

не смешите людей кони,заткнитесь и радуйтесь купленной победе

18:36

Адекватный Зритель_

Удивительно, Альфа-банк у Гинера все деньги отобрал,а ЦСКА всё равно победил. ))) P. S. А разрыв у свиноты - доставляет!)))

18:36

Thomas_Boy

Что касаемо договорняков. Возьмем матч "Спартака" с "Амкаром". Пермяки ведут 1:0. Выходит Джикия. Привозит два гола. "Спартак" побеждает. А теперь догадайтесь: где сейчас играет Джикия?)))

18:35

Helicopter

Мы в теме. С Победой!!!!

18:35

eDmajor

Митяй|||Митька, вот ты далёкий от футбола человек и видишь "дог". Зачем ты про себя пишешь? Твоё мнение, что-то значит? Не плакай, празднуй чемпионство.

18:34

GerychZ ✯

Плюшевый Терек тока с Зенитом играет как мужики )

18:34

Красно синий

Всё нормально.Боремся ещё. Но если Спартак слажает...это будет эпично.

18:33

redgy

Митяй Антибомж значит терек уже третий матч дог играет.. и если цска спартаку так же не даст ни единого шанса, это тоже дог? дог,дог, кругом дог))

18:33

bond1951

КАК говорил ВВП БУДЕМ мочить даже в туалете...........

18:32

ron9

рашидику пулю себе в лоб и не позориться

18:31

_Я_против_Астротерфа_

ДОБРАЯ НОВОСТЬ!!!!

18:31

HAZELSAMARA

В туре шесть матчей, семь голов и никто не разродился хотя бы на два гола в чужие ворота. Возможно, "Зенит" и исполнит оное в игре с Тулой, но всё-таки какое "гэ" наш чемпионат ...

18:31

ron9

слышен шелест купюр в грозном и ветер в пустых конских головах

18:31

redgy

а терек нулевой во второй части чемпионата из года в год!

18:30

🚀 Русские нагнут весь ми

Спартак, хватит визжать от страха)) У вас еще 6 очков, продолжайте отмечать чемпионство, вы еще с ноября начали (статейки, комменты и тд и тп)))

18:30

Электросталец

айртон, ны ты и образина каторжная!

18:30

Митяй Антибомж

Вангую, что ни одной статейки о договорном характере матча, ни тем более комиссии по договорнякам не будет. Просто голимое позорище. Даже далёкий от футбола человек, если ему показать минут 20 матча, скажет - 100% дог. Сомневающимся советую сделать нарезку моментов с действиями футболистов Терека в штрафной и в непосредственной близости от неё.

18:29

ron9

команда даже забиввать боится

18:29

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