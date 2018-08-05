ЦСКА обыграл "Ростов" в молодежном первенстве

ЦСКА дома обыграл "Ростов" (3:1) в матче молодежного первенства чемпионата России. В составе победителей голами отметились Виталий Жиронкин, Егор Шаповалов и Тимур Пухов, у проигравших отличился Гоча Гогричиани.
Для армейцев эта победа стала второй подряд, в первом туре они с таким же счетом победили "Крылья Советов". Дончане после ничьей с "Ахматом" (3:3) очков набрать не смогли.
Чемпионат России
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Молодежные команды
2-й тур
ЦСКА - "Ростов" - 3:1 (1:0)
Голы: Жиронкин, 36 (1:0). Гогричиани, 55 (1:1). Шаповалов, 71 (2:1). Пухов, 86 - пенальти (3:1).
Судья: Осипов (Смоленск).
5 августа. Москва. Стадион "Октябрь" (Запасное поле).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/