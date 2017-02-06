ЦСКА объявил состав на матч с "Эсбьергом"

Сегодня ЦСКА проведет товарищеский матч против "Эсбьерга" в рамках тренировочного сбора в Кампоаморе. Сбор красно-синих в испанском городе завершается 7 февраля, после чего их ждет заключительная подготовка к весенней части чемпионата России – с 11 по 25 февраля.

Отметим, что за армейцев с первых минут сыграет форвард Тимур Жамалетдинов. Полностью состав выглядит следующим образом:

ЦСКА: Чепчугов – А. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Головин, Миланов – Ионов, Жамалетдинов.