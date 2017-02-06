16:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА объявил состав на матч с "Эсбьергом"

0
0
0

Сегодня ЦСКА проведет товарищеский матч против "Эсбьерга" в рамках тренировочного сбора в Кампоаморе. Сбор красно-синих в испанском городе завершается 7 февраля, после чего их ждет заключительная подготовка к весенней части чемпионата России – с 11 по 25 февраля.

Отметим, что за армейцев с первых минут сыграет форвард Тимур Жамалетдинов. Полностью состав выглядит следующим образом:

ЦСКА: Чепчугов – А. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Головин, Миланов – Ионов, Жамалетдинов.

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ