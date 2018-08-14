ЦСКА объявил об уходе Оланаре

24-летний нигерийский форвард Аарон Оланаре покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Вторую половину прошлого сезона нападающий выступал за "Амкар", за который провел девять матчей и забил два гола. В 28 играх за ЦСКА Оланаре забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Сегодня #ЦСКА и нигерийский нападающий Аарон Оланаре расторгли контракт по обоюдному согласиюhttps://t.co/iyFWaA9zMu pic.twitter.com/EJ6R5SEYNj – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 августа 2018 г.

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