13:24 | Футбол — РПЛ

ЦСКА объявил об уходе Оланаре


24-летний нигерийский форвард Аарон Оланаре покинул ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Вторую половину прошлого сезона нападающий выступал за "Амкар", за который провел девять матчей и забил два гола. В 28 играх за ЦСКА Оланаре забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. 

 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aaron-olanare-pokinul-pfk-cska/

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