ЦСКА объявил о включении Игнашевича в тренерский штаб "молодежки"

ЦСКА на официальном сайте сообщил о включении бывшего защитника команды Сергея Игнашевича в тренерский штаб молодежной команды армейцев. 39-летний игрок обороны завершил карьеру после ЧМ-2018, где сборная России впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала.

"Игнашевич войдет в штаб молодёжной команды, где будет помогать старшему тренеру Андрею Аксенову. К работе он приступит уже на текущей неделе, – говорится в сообщении ЦСКА. – Желаем Сергею успехов на тренерском поприще!"

Напомним, Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. За это время в составе красно-синих завоевал 18 трофеев, в числе которых пять титулов чемпиона России и Кубок УЕФА-2004/05.

Уже на этой неделе Игнашевич приступит к работе в качестве помощника тренера молодёжной команды. Желаем Сергею успехов на тренерском поприще!https://t.co/Dl6JHh1Wp6 pic.twitter.com/p3J3mxCWdA – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 июля 2018 г.

Все о чемпионате России по футболу – здесь