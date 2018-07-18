19:20 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА объявил о продлении контракта с Набабкиным


ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 31-летним защитником Кириллом Набабкиным до окончания сезона-2019/20. 

Ранее "СЭ" сообщал, что игрок согласился продлить контракт с армейцами, пойдя на серьезное понижение зарплаты.

В минувшем сезоне Набабкин провел за ЦСКА  26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Игрок выступает за ЦСКА с 2010 года.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kirill-nababkin-prodlil-kontrakt-s-pfk-cska/

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