ЦСКА объявил о продлении контракта с Набабкиным

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 31-летним защитником Кириллом Набабкиным до окончания сезона-2019/20.
Ранее "СЭ" сообщал, что игрок согласился продлить контракт с армейцами, пойдя на серьезное понижение зарплаты.
В минувшем сезоне Набабкин провел за ЦСКА 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Игрок выступает за ЦСКА с 2010 года.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kirill-nababkin-prodlil-kontrakt-s-pfk-cska/