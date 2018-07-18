ЦСКА объявил о продлении контракта с Набабкиным

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 31-летним защитником Кириллом Набабкиным до окончания сезона-2019/20.



Ранее "СЭ" сообщал, что игрок согласился продлить контракт с армейцами, пойдя на серьезное понижение зарплаты.



В минувшем сезоне Набабкин провел за ЦСКА 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.



Игрок выступает за ЦСКА с 2010 года.

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