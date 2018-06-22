18:01 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Бийола


19-летний центральный полузащитник Яка Бийол подписал пятилетний контракт с ЦСКА. Уже сегодня, 22 июня, словенец прибыл в Бад-Тацмансдорф и приступил к работе под руководством Виктора Ганчаренко

Рост игрока составляет 190 сантиметров, вес - 85 килограммов.  Предыдущим клубом Бийола был словенский "Рудар"

В прошедшем чемпионате Словении "Рудар" занял 4-е место. На счету Бийола 3 гола и 3 результативные передачи в 30 матчах лиги. Также он набрал 10 желтых карточек.

ЦСКА совершил вторую покупку в текущеее трансферное окно. Ранее клуб пополнил защитник сборной Исландии Хердур Магнуссон.

Таблица переходов РФПЛ //
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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/jaka-bijol-popolnil-sostav-pfk-cska/

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