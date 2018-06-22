ЦСКА объявил о переходе полузащитника Бийола

19-летний центральный полузащитник Яка Бийол подписал пятилетний контракт с ЦСКА. Уже сегодня, 22 июня, словенец прибыл в Бад-Тацмансдорф и приступил к работе под руководством Виктора Ганчаренко.



Рост игрока составляет 190 сантиметров, вес - 85 килограммов. Предыдущим клубом Бийола был словенский "Рудар".



В прошедшем чемпионате Словении "Рудар" занял 4-е место. На счету Бийола 3 гола и 3 результативные передачи в 30 матчах лиги. Также он набрал 10 желтых карточек.



ЦСКА совершил вторую покупку в текущеее трансферное окно. Ранее клуб пополнил защитник сборной Исландии Хердур Магнуссон.

⚡⚡⚡ #ЦСКА подписал 5-летний контракт со словенским полузащитником Якой Бийолом



Добро пожаловать в стан красно-синих, Яка! 🔴🔵



Подробности ➡ https://t.co/hdWLqeafpG pic.twitter.com/cZEfzIEjJ5 – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 июня 2018 г.

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