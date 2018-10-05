ЦСКА объявил о переходе 18-летнего форварда Н'Диайе

ЦСКА объявил о переходе нападающего Лассаны Н'Диайе. Соглашение с 18-летним малийцем рассчитано до окончания сезона-2022/23, информирует официальный сайт армейцев.
Лассана Н'Диайе подписал 5-летний контракт с #ЦСКА!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 октября 2018 г.
Лассана, ты дома! 🔴🔵
Важно: сыграть в официальных матчах Лассана сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.https://t.co/FBzgttrhYT pic.twitter.com/yQQOYgBB6X
Отмечается, что выступать за клуб в официальных матчах футболист сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lassana-ndiaye-popolnil-sostav-pfk-cska/
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