ЦСКА объявил о переходе 18-летнего форварда Н'Диайе

ЦСКА объявил о переходе нападающего Лассаны Н'Диайе. Соглашение с 18-летним малийцем рассчитано до окончания сезона-2022/23, информирует официальный сайт армейцев.

Лассана Н'Диайе подписал 5-летний контракт с #ЦСКА!



Лассана, ты дома! 🔴🔵



Важно: сыграть в официальных матчах Лассана сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.https://t.co/FBzgttrhYT pic.twitter.com/yQQOYgBB6X – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 октября 2018 г.

Отмечается, что выступать за клуб в официальных матчах футболист сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.

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