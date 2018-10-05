18:50 | Футбол — РПЛ

ЦСКА объявил о переходе 18-летнего форварда Н'Диайе

Обсудить
19

ЦСКА объявил о переходе нападающего Лассаны Н'Диайе. Соглашение с 18-летним малийцем рассчитано до окончания сезона-2022/23, информирует официальный сайт армейцев.

Отмечается, что выступать за клуб в официальных матчах футболист сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.

Все о трансферах - здесь

 

 

Опрос

Как завершится матч ЦСКА – "Локомотив"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lassana-ndiaye-popolnil-sostav-pfk-cska/

Обсудить
19
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...