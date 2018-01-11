ЦСКА объявил о переходе 17-летнего Янова

Как и сообщал "СЭ", полузащитник "Строгино" Данила Янов перешел в ЦСКА. 17-летний игрок присоединился к молодежной команде армейцев, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Ватутинках, информирует официальный сайт ЦСКА.

В текущем первенстве ПФЛ Янов не сыграл ни одного матча за "Строгино". В 2017 году игрок вызывался в юношескую сборную России (игроки 2000 года рождения).