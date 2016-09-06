ЦСКА обратился к болельщикам перед матчем с "Тереком"

ЦСКА обратился к своим болельщикам перед первым официальном матчем на новом стадионе. Матч 6-го тура РФПЛ ЦСКА – "Терек" состоится на "Арене ЦСКА" 10 сентября.

Уважаемые болельщики! 10 сентября 2016 года – особенный день для всех нас. В этот день, который совпал с Днём города, открывается Арена ЦСКА – стадион, который все мы вправе считать нашим общим домом. Долгие годы мы шли к этому знаменательному моменту, и наконец, он наступил! Матч с грозненским "Тереком" станет первым серьёзным испытанием для новой арены. В этот радостный и одновременно очень ответственный день мы убедительно просим вас соблюдать на стадионе организованность и порядок, выполнять все требования по соблюдению мер безопасности, предъявляемые соответствующими службами. Также просим вас с пониманием относиться к возможным техническим неполадкам, возникновение которых не исключается в ходе первого опыта массовой эксплуатации новой арены. В связи с завершением работ на парковках стадиона мы просим болельщиков, собравшихся приехать на встречу на личных автомобилях, оставлять свои машины на близлежащих городских парковках или воспользоваться общественным транспортом. Давайте вместе сделаем этот день незабываемым праздником! Добро пожаловать на Арену ЦСКА!

Руководство ПФК ЦСКА

Главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий

Игроки Профессионального футбольного клуба ЦСКА"