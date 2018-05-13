ЦСКА обошел "Спартак" в споре за Лигу чемпионов, "Уфа" - в Лиге Европы, "Тосно" вылетел в ФНЛ. Итоги 30-го тура РФПЛ

Главные итоги чемпионата России-2017/18
В Лиге чемпионов: "Локомотив" (чемпион), ЦСКА (вице-чемпион)
В отборочном турнире Лиги чемпионов: "Спартак" (3-е место, стартует в 3-м отборочном раунде ЛЧ)
В Лиге Европы: "Краснодар" (4-е место, в группе ЛЕ), "Зенит" (5-е место, стартует с 3-го отборочного раунда ЛЕ)
Шестое место и путевка в Лигу Европы: "Уфа" (стартует со 2-го отборочного раунда ЛЕ)
В стыковых матчах РФПЛ – ФНЛ: "Амкар" (13-е место, сыграет с "Тамбовом"), "Анжи" (14-е, сыграет с "Енисеем", матчи – 17 и 20 мая)
Вылетают: "Тосно" (15-е место), "СКА-Хабаровск" (16-е место).
Итоговая турнирная таблица чемпионата России-2017/18 – здесь
"Спартак" – "Динамо" – 0:1 (0:1)
Гол: Луценко, 35 – с пенальти.
"Спартак" (Москва): Ребров, Зобнин, Максимович (Фернанду, 68), Кутепов, Мельгарехо, Самедов, Пашалич, Тимофеев (Комбаров, 76), Ханни (Зе Луиш, 46), Промес, Луиз Адриану.
"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Рыков, Рауш, Ташаев, Тетте (Соснин, 73), Соу, Панченко (Черных, 63), Луценко (Марков, 90+2).
Предупреждения: Козлов, 8. Рыков, 8. Кутепов, 34. Марков, 90+4. Ташаев, 90+5. Ребров, 90+5.
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все – Москва).
13 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена". 42 124 зрителя.
ЦСКА – "Анжи" – 2:1 (1:1)
Голы: Муса, 9 (1:0). Хубулов, 33 (1:1). Витинью, 61 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий (Натхо, 46), Игнашевич, В.Березуцкий, Мариу Фернандес, Дзагоев (Миланов, 85), Головин, Набабкин, Витинью, Чалов (Бистрович, 75), Муса.
"Анжи" (Махачкала): Будаков, Яковлев (Хамдамов, 66), Самарджич, Армаш, Мусалов, Данченко, Антон, Хубулов, Маркелов (Полуяхтов, 28), Поку (Лескано, 46), Прудников.
Предупреждения: Набабкин, 32. Данченко, 68. Головин, 68. Антон, 90.
Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).
13 мая. Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 25 916 зрителей.
"Краснодар" – "Рубин" – 1:1 (0:0)
Голы: Мамаев, 56 (1:0). Азмун, 87 (1:1).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Жоаузинью, 73), Газинский, Классон, Перейра (Шишкин, 66), Вандерсон Масиэл (Каборе, 79), Смолов.
"Рубин" (Казань): Джанаев (Рыжиков, 83), Энаке, Устинов, Сесар Навас (Гранат, 11), Камболов (Сорокин, 46), Кудряшов, Коновалов, Могилевец, Нобоа, Попов, Азмун.
Предупреждения: Вандерсон Масиэл, 43. Камболов, 45+2. Перейра, 48. Смолов, 61.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Чельцов (Москва), Лебедев (Санкт-Петербург).
13 мая. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
"Уфа" – "Тосно" – 5:0 (2:0)
Голы: Живоглядов, 30 (1:0). Сысуев, 32 (2:0). Игбун, 50 (3:0). Пауревич, 81 (4:0). Живоглядов, 84 (5:0).
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Тумасян (Засеев, 79), Неделчару, Аликин (Сафрониди, 84), Йокич, Салатич, Пауревич, Обляков, Игбун, Сысуев (Карп, 43).
"Тосно": Юрченко, Маргасов (Жигулев, 63), Буйволов, Дугалич, Е.Чернов, Нуну Роша, Полетанович, Скворцов (Труич, 72), Галиулин, Рикардинью, Карницкий (Мелкадзе, 46).
Предупреждения: Нуну Роша, 29. Скворцов, 47. Тумасян, 52. Живоглядов, 85. Сафрониди, 88.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров). Демешко (Химки), Петросян (Бронницы).
13 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник".
"Арсенал" – "Локомотив" – 2:0 (1:0)
Голы: Дзюба, 29 (1:0). Берхамов, 90+2 (2:0).
"Арсенал" (Тула): Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу (А.Денисов, 87), Альварес, Ткачев, Берхамов, Александров, Горбатенко (Ивакин, 90), Кангва, Дзюба.
"Локомотив" (Москва): Коченков, Ротенберг (Лысов, 64), Кверквелия, Михалик, В.Денисов (Рыбус, 64), Фернандеш, Тарасов, Баринов, Ари, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 46), Эдер.
Предупреждения: Беляев, 41. Кверквелия, 45+1. Сунзу, 53. Ротенберг, 57. Хагуш, 78. Эдер, 80.
Удаление: Кверквелия, 86.
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Хатуев (Грозный), Лунев (Новосибирск).
13 мая. Тула. Стадион "Арсенал".
"Зенит" – "СКА-Хабаровск" – 6:0 (3:0)
Голы: Дриусси, 6 (1:0). Заболотный, 21 (2:0). Ерохин, 38 (3:0). Ерохин, 49 (4:0). Ерохин, 60 (5:0). Ерохин, 78 (6:0).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Бабурин, Смольников, Мевля, Кришито (Скроботов, 86), Жирков (Набиуллин, 67), Ригони, Ерохин, Паредес, Кузяев, Дриусси (Оздоев, 61), Заболотный.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Гришко, Пуцко, Димидко (Казанков, 46), Наваловский (Максименко, 69), Савичев, Самсонов, Федотов (Никифоров, 84), Кабутов, Канунников.
Предупреждения: Кузяев, 37. Мевля, 55. Жирков, 56. Савичев, 65. Черевко, 74.
Судьи: МАТЮНИН (Москва). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).
13 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 46 218 зрителей.
"Ростов" – "Урал" – 1:0 (0:0)
Гол: Ионов, 57.
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев (Маер, 89), Ионов (Зуев, 72), Гулиев (Юсупов, 90), Скопинцев, Сигурдарсон.
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Меркулов, Ароян, Чернов (Портнягин, 76), Фидлер, Кулаков, Димитров, Емельянов, Ильин (Евсеев, 85), Эль-Кабир, Бикфалви.
Предупреждения: Фидлер, 41. Ароян, 88.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Гаврилин (Владимир), Глот (Ярославль).
13 мая. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена".
"Амкар" – "Ахмат" – 0:0
"Амкар" (Пермь): Нигматуллин, Белоруков, Милькович, Идову, Конде (Бодул, 59), Рязанцев, Сиваков, Гащенков, Гол, Баланович (Огуде, 74), Форбс (Костюков, 64).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Родолфу, Семенов, Плиев, Анхель, Мохаммади, Гиголаев, Швец (Мбенг, 78), Исмаэл, Митришев (Бериша, 64), Балай (Иванов, 60).
Предупреждения: Костюков, 82. Бодул, 84.
Удаление: Анхель, 51.
Судьи: НИКОЛАЕВ (Москва). Данченко, Колосков (оба – Уфа).
13 мая. Пермь. Стадион "Звезда".
Большой онлайн заключительного дня чемпионата России-2017/18 //
Все о чемпионате России по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Арсенал Тула
- Уфа
- Тосно
kutuzo zdes
"Зенит, перед началом сезона, был явным фаворитом, что поломалось не понятно" - кочующий вопрос в СМИ от футбольных "профи" - СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР УМЕР!!! вот что "поломалось", да тут ещё и президент "поддержал" типа "какая же Зенит российская команда, если в Европе играют только трое Россиян", корейский конькобежец принесший золотые медали видимо уже был позабыт, но что сказано, то сказано и судья на первых же секундах с Локо не дает 100% пенальти, а дальше больше...хотя конечно с таким составом как у Зенита, чемпионом надо было становиться до Нового Года, но на поле играет Команда а не состав. Моё мнение, возможно ошибочное и с уважением к Вашему если оно не оскорбительное конечно...
17:34
kutuzo zdes
опять позорище в лиги чемпионов вот главный итог, а в следующем сезоне будет ещё хуже...
17:26
Адекват
Поздравляю ЦСКА с группой в ЛЧ! Сатисфакция за 2016 год сегодня получена сполна! Радует, что в РФПЛ появился интересный тренер! Это я про Дмитрия Хохлова. Надеюсь с таким рулевым в следующем году за пятерку поборемся! :)
16:24
indian1
Итоги чемпионата более-менее справедливо разложились. Локомотив взял чемпионство в момент, когда остальные, в виду ряда причин, по сути не претендовали на него, особенно по игре, никто не доминировал. Зенит, перед началом сезона, был явным фаворитом, что поломалось не понятно, но это уже какой-то системный кризис. ЦСКА выехал на талантливой молодежи да на ветеранах. Спартаку просто повезло все таки пройти в квалификацию ЛЧ, очень коряво проведя первую половину сезона. Краснодар - сам испугался идти выше.
16:20
pBaHble_Tpycbl
коней поздравляю, ну а мясо сами просрали все в этом году, если не пройдут отбор в лч то значит и нечего им там делать
16:11
Albertozi
Даааа!ЦСКА в Лиге чемпионов!Динамо,спасибо братаны!!))
16:10
Нефилим
Даааааа!!!!!! Серебро!!!!!!! Отличный сезон! Ну и Локо с чемпионством, ничего против них не имею, поздравляем!!!
16:04
qm65883e
Амкар" (13-е место, сыграет с "Тамбовым"), _____________________________________________________ с Тамбовом!!!! учите русский язык чтоль))
16:04
Versus67
лохосвинки.
16:00