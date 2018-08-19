ЦСКА обошел "Спартак" по количеству побед со счетом 3:0

ЦСКА, обыграв тульский "Арсенал" со счетом 3:0 в матче 4-го тура чемпионата России, довел число разгромных побед в играх национального первенства с такими цифрами до 48-и, сообщает пресс-служба клуба. По этому показателю армейцы обошли "Спартак" (47).

В игре против туляков прервалась рекордная для ЦСКА серия домашних матчей без удалений соперников, она насчитывала 25 встреч. Последнее удаление было 30 ноября 2016 года.

Хорватский хавбек Кристиян Бистрович, забивший второй из мячей в ворота Михаила Левашова, стал 127-м армейцем, отличившимся в чемпионатах России. Его соотечественник Никола Влашич, дебютировавший за ЦСКА в игре с "Арсеналом", стал 245-м игроком, выступавшим красно-синих в чемпионатах России.