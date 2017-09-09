ЦСКА обошел "Спартак" по гостевым победам в чемпионате России

Пресс-служба ЦСКА опубликовала статистические итоги гостевой победы в матче 9-го тура премьер-лиги над "Амкаром" (1:0). Приводим некоторые цифры.

10 – начиная с 68-й минуты в матче с "Амкаром" в составе ЦСКА на поле было 10 игроков с российским паспортом. Напомним, что в матче в первого тура с "Анжи" также было 10 россиян, но с 89-й минуты.

100 – Игорь Акинфеев принял участие в 100-м гостевом выигранном матче. Капитан армейцев стал первым игроком в истории чемпионатов России, достигшим этой отметки в составе одного клуба.

174 – победа над "Амкаром" стала 174-й гостевой для красно-синих. Таким образом, армейцы вышли на первое место по этому показателю, опередив "Спартак" (173).

200 – армейцы в 200-й раз не позволили соперникам забить во вторых таймах гостевых матчей.

250 – ЦСКА одержал 250-ю "сухую" победу в чемпионатах России.