ЦСКА - о восстановлении Щенникова: "No pain - no gain"

ЦСКА в официальном Твиттере опубликовал фото с занятий защитника Георгия Щенникова. Игрок продолжает заниматься по индивидуальной программе. 22 ноября в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2) он получил перелом лодыжки.
"No pain - no gain. Жора Щенников продолжает восстановление", - говорится в сообщении ЦСКА в Твиттере.
No pain – no gain 😓– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 февраля 2018 г.
Жора @GShchennikov42 продолжает восстановление 💪 Ждём! #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/CCSDhJGe1m
Хома Сапиенс
Бабайка умничает
21:56
CanagliaVova
No Pain - No Russia. No Russia - No Games. No Games - No Gain. [или, что то же самое] No Pain - No Gain
21:29