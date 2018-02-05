ЦСКА - о восстановлении Щенникова: "No pain - no gain"

ЦСКА в официальном Твиттере опубликовал фото с занятий защитника Георгия Щенникова. Игрок продолжает заниматься по индивидуальной программе. 22 ноября в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2) он получил перелом лодыжки.

"No pain - no gain. Жора Щенников продолжает восстановление", - говорится в сообщении ЦСКА в Твиттере.