ЦСКА - о продлении контракта с Акинфеевым: "История продолжается"

ЦСКА опубликовал видеоролик, посвященный продлению контракта с голкипером Игорем Акинфеевым. Сегодня 32-летний вратарь заключил с армейцами новое соглашение, рассчитанное до 2022 года.

- История продолжается, - сообщается в официальном Твиттере ЦСКА.

Один человек

Тысячи селфи

Миллион эмоций



История продолжается#стена2022 🔴🔵 pic.twitter.com/i9f7DfOp9Y – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 августа 2018 г.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он выигрывал Кубок УЕФА и 6 раз становился чемпионом России.

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