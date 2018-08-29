23:09 29 августа | Футбол — РПЛ

ЦСКА - о продлении контракта с Акинфеевым: "История продолжается"


ЦСКА опубликовал видеоролик, посвященный продлению контракта с голкипером Игорем Акинфеевым. Сегодня 32-летний вратарь заключил с армейцами новое соглашение, рассчитанное до 2022 года. 

История продолжается, - сообщается в официальном Твиттере ЦСКА.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он выигрывал Кубок УЕФА и 6 раз становился чемпионом России.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

На что будет претендовать ЦСКА в чемпионате России-2018/19?
голосовать
К комментариям
2
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ