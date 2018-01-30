16:16 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА - о Мусе: "Трепещите, он вернулся!"

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ЦСКА поприветствовал нападающего Ахмеда Мусу, вернувшегося в армейский клуб. Сегодня стало известно, что ЦСКА арендовал нигерийца у "Лестера" до конца сезона. Муса уже защищал цвета красно-синих с 2012 по 2016 год.

"Трепещите, он вернулся!" - прокомментировала пресс-служба ЦСКА подписание Мусы, выложив нарезку его голов в составе клуба.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Веравалер

Да было бы с чего пищать... Игрочок очень средненький, зависимый. А сейчас на него и сыграть-то особо некому. А если ещё и Понтовик свалит - совсем другим трепещать придётся. Так что - лучше бы кони не пыжились...

19:14

Бу-га-га!

Вопрека, ты про "великий менеджмент" бабая расскажи.))) Начиная с Карлоса Эдуардо.)))

18:48

Весёлый©

Гинер купил кошку.

18:41

kaduly

Вернулся?просто выперли за профнепригодность.пользуйтесь.

18:21

Вопреки

Бу-га-га.... Гнусавишь ты, обиженный... А я смеюсь над "великим" менеджментом и пресс-службой, такого же "великого" клуба. Нашли звезду... Сначала пиарят, стараясь спихнуть (Мусса, Слуцкий), продав, предсказывают сказочное будущее, а когда те облажаются в очередной раз, зовут назад... и вновь пиарят. Цирк армейского легиона с банановых островов

18:09

Бу-га-га!

Вопрека опять загнусавил.)))

18:02

Вопреки

Не понимаю тех, кто устроил визги по этому бегунку, играющего лишь на свободных мячах и становящийся НИКЧЕМНЫМ при жесткой опеке... По-этому и сидел на лавке в Англии, где его просто втаптывали в газон, как в матчах с Бердыевским "Ростовом"... И матч с "Мордовией" ну просто показателен для определения чемпионов РФПЛ и "величия Мусы и ЦСКА... все ведь знают как добывались победы с такими клубами. К счастью, Мордовии уже нет в ЧР, в Тереке нет Рахимова.... и арбитры ныне не так податливы давлению Гинера... Другие клубы, эту "звезду", к воротам своим, без синяков не пустят. Циркачи, любящие себя пиарить... понимают, что их время царствования, в России закончилось... пока МУТКО будет у руля. Или они опять хотят воспользоваться безвластием в РФС и подмять под себя судейский корпус, который много лет работал на "армейского" босса ???

17:56

К.Б.Ын

Ну всё ) Зинаиде капец. 5-е место )

17:46

spetrov

Паровоз навсегда, люди, которые это писали, очевидно делали это с юмором. Надеясь на понимание юмора. Видимо, заблуждались.

17:35

эстонский армеец

Если скорость осталась, то этого будет достаточно для российского чемпионата - будут и голы!

17:21

Паровоз навсегда

М-да отполировал лавку до блеска в Лесторе, да он забыл как играть, лучше бы молчали не позорились!

17:15

Bache Gabrielsen

Да, все прям щас снимутся с чемпионата России от ужаса...

16:47

spetrov

Трепещите, трепещите. :)

16:42

suomi257

ха ха ха рассмешили!!!

16:31

П_о_в_а_р

Ор.)))

16:29

g2ta

пффф

16:26