ЦСКА - о Мусе: "Трепещите, он вернулся!"

ЦСКА поприветствовал нападающего Ахмеда Мусу, вернувшегося в армейский клуб. Сегодня стало известно, что ЦСКА арендовал нигерийца у "Лестера" до конца сезона. Муса уже защищал цвета красно-синих с 2012 по 2016 год.
"Трепещите, он вернулся!" - прокомментировала пресс-служба ЦСКА подписание Мусы, выложив нарезку его голов в составе клуба.
Трепещите, он вернулся 😎 #камонМуса ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/9MlmaxNm9n– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 января 2018 г.
Веравалер
Да было бы с чего пищать... Игрочок очень средненький, зависимый. А сейчас на него и сыграть-то особо некому. А если ещё и Понтовик свалит - совсем другим трепещать придётся. Так что - лучше бы кони не пыжились...
19:14
Бу-га-га!
Вопрека, ты про "великий менеджмент" бабая расскажи.))) Начиная с Карлоса Эдуардо.)))
18:48
Весёлый©
Гинер купил кошку.
18:41
kaduly
Вернулся?просто выперли за профнепригодность.пользуйтесь.
18:21
Вопреки
Бу-га-га.... Гнусавишь ты, обиженный... А я смеюсь над "великим" менеджментом и пресс-службой, такого же "великого" клуба. Нашли звезду... Сначала пиарят, стараясь спихнуть (Мусса, Слуцкий), продав, предсказывают сказочное будущее, а когда те облажаются в очередной раз, зовут назад... и вновь пиарят. Цирк армейского легиона с банановых островов
18:09
Бу-га-га!
Вопрека опять загнусавил.)))
18:02
Вопреки
Не понимаю тех, кто устроил визги по этому бегунку, играющего лишь на свободных мячах и становящийся НИКЧЕМНЫМ при жесткой опеке... По-этому и сидел на лавке в Англии, где его просто втаптывали в газон, как в матчах с Бердыевским "Ростовом"... И матч с "Мордовией" ну просто показателен для определения чемпионов РФПЛ и "величия Мусы и ЦСКА... все ведь знают как добывались победы с такими клубами. К счастью, Мордовии уже нет в ЧР, в Тереке нет Рахимова.... и арбитры ныне не так податливы давлению Гинера... Другие клубы, эту "звезду", к воротам своим, без синяков не пустят. Циркачи, любящие себя пиарить... понимают, что их время царствования, в России закончилось... пока МУТКО будет у руля. Или они опять хотят воспользоваться безвластием в РФС и подмять под себя судейский корпус, который много лет работал на "армейского" босса ???
17:56
К.Б.Ын
Ну всё ) Зинаиде капец. 5-е место )
17:46
spetrov
Паровоз навсегда, люди, которые это писали, очевидно делали это с юмором. Надеясь на понимание юмора. Видимо, заблуждались.
17:35
эстонский армеец
Если скорость осталась, то этого будет достаточно для российского чемпионата - будут и голы!
17:21
Паровоз навсегда
М-да отполировал лавку до блеска в Лесторе, да он забыл как играть, лучше бы молчали не позорились!
17:15
Bache Gabrielsen
Да, все прям щас снимутся с чемпионата России от ужаса...
16:47
spetrov
Трепещите, трепещите. :)
16:42
suomi257
ха ха ха рассмешили!!!
16:31
П_о_в_а_р
Ор.)))
16:29
g2ta
пффф
16:26