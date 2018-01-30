ЦСКА - о Мусе: "Трепещите, он вернулся!"

ЦСКА поприветствовал нападающего Ахмеда Мусу, вернувшегося в армейский клуб. Сегодня стало известно, что ЦСКА арендовал нигерийца у "Лестера" до конца сезона. Муса уже защищал цвета красно-синих с 2012 по 2016 год.

"Трепещите, он вернулся!" - прокомментировала пресс-служба ЦСКА подписание Мусы, выложив нарезку его голов в составе клуба.