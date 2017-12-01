ЦСКА – о матче с "Тосно": "Погода шепчет, но лучше, чем в Хабаровске"

На официальной странице в Твиттере ЦСКА опубликована фотография заснеженного стадиона армейцев, сделанная перед началом матча 19-го тура чемпионата России с "Тосно".

Красно-синие отметили, что погода в Москве шепчет, но она лучше, чем в Хабаровске. На данный момент в столице России около двух градусов по Цельсию.

Напомним, что во время матча 17-го тура, который проходил в Хабаровске, ЦСКА и "СКА-Хабаровск" (4:2) играли при температуре минус 16 градусов.

Трансляция матча ЦСКА – "Тосно"