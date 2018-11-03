18:46 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - о матче с "Динамо": "Не смогли в большинстве дожать соперника"

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ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (0:0). Бело-голубые заканчивали игру вдесятером из-за удаления защитника Константина Рауша на 80-й минуте.

Не смогли в большинстве дожать "Динамо". Дерби закончилось без голов, - так прокомментировал эту ничью официальный Твиттер армейцев.

 

Динамо - ЦСКА

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