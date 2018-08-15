ЦСКА не сможет выкупить Влашича после завершения сезона

ЦСКА сегодня, 15 августа, объявил о переходе на правах аренды полузащитника "Эвертона" Николы Влашича. Соглашение между российским и английским клубами не предусматривает права выкупа по истечении сезона-2018/19.

Об этом следует из информации, размещенной на сайте клуба в разделе "Трансферы". Так, в графе "Примечания" о сделке по аренде защитника Родриго Бекао из "Байи" указано, что сделка предусматривает право выкупа.

Влашич является игроком "Эвертона" с 2017 год. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость, по данным transfermakt.de, оценивается в 8 миллионов евро. Основная позиция 20-летнего хорвата – центральный атакующий полузащитник. Помимо этого, он способен сыграть на позициях нападающего, а также обоих флангах в качестве вингера.

В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Таблица переходов РПЛ //

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