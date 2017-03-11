ЦСКА не сделал Мелихова рекордсменом чемпионатов России

Голкипер "Томи" Александр Мелихов в двух первых матчах в РФПЛ пропустил 10 голов. Однако данный результат не оказался худшим в истории чемпионатов России. В 1992 году точно также дебютировал вратарь "Зенита" Андрей Заикин, ограничившийся в итоге двумя матчами в элитном дивизионе. Девять мячей пропустил в первых двух матчах за "Мордовию" Дмитрий Абакумов, восемь – еще один зенитовец Камил Чонтофальски.
Стоит также отметить, что антирекорд надежности в первых двух матчах за новую команду установил в сезоне-2014/15 Юрий Жевнов, начавший карьеру в московском "Торпедо" с 12 пропущенных голов от ЦСКА и "Зенита". (Кирилл БУРДАКОВ)
Вратари, пропустившие больше всего голов в двух первых матчах в ЧР
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Пропущенные голы
|
Андрей ЗАИКИН
|
Зенит
|
1992
|
10
|
Александр МЕЛИХОВ
|
Томь
|
2016/17
|
10
|
Дмитрий АБАКУМОВ
|
Мордовия
|
2012/13
|
9
|
Камил ЧОНТОФАЛЬСКИ
|
Зенит
|
2003
|
8
|
Виктор ГАУС
|
Кр.Советов
|
1992
|
7
|
Руслан ХУБЕЦОВ
|
Спартак Вл
|
1993
|
7
|
Артур НИГМАТУЛЛИН
|
Волга
|
2012/13
|
7
баламошка
Голубцы впереди планеты всей. Без Газпрома - днари убогие.
16:58