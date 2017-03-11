16:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА не сделал Мелихова рекордсменом чемпионатов России

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Голкипер "Томи" Александр Мелихов в двух первых матчах в РФПЛ пропустил 10 голов. Однако данный результат не оказался худшим в истории чемпионатов России. В 1992 году точно также дебютировал вратарь "Зенита" Андрей Заикин, ограничившийся в итоге двумя матчами в элитном дивизионе. Девять мячей пропустил в первых двух матчах за "Мордовию" Дмитрий Абакумов, восемь – еще один зенитовец Камил Чонтофальски.

Стоит также отметить, что антирекорд надежности в первых двух матчах за новую команду установил в сезоне-2014/15 Юрий Жевнов, начавший карьеру в московском "Торпедо" с 12 пропущенных голов от ЦСКА и "Зенита". (Кирилл БУРДАКОВ)

Вратари, пропустившие больше всего голов в двух первых матчах в ЧР

Вратарь

Клуб

Сезон

Пропущенные голы

Андрей ЗАИКИН

Зенит

1992

10

Александр МЕЛИХОВ

Томь

2016/17

10

Дмитрий АБАКУМОВ

Мордовия

2012/13

9

Камил ЧОНТОФАЛЬСКИ

Зенит

2003

8

Виктор ГАУС

Кр.Советов

1992

7

Руслан ХУБЕЦОВ

Спартак Вл

1993

7

Артур НИГМАТУЛЛИН

Волга

2012/13

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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