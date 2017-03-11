ЦСКА не сделал Мелихова рекордсменом чемпионатов России

Голкипер "Томи" Александр Мелихов в двух первых матчах в РФПЛ пропустил 10 голов. Однако данный результат не оказался худшим в истории чемпионатов России. В 1992 году точно также дебютировал вратарь "Зенита" Андрей Заикин, ограничившийся в итоге двумя матчами в элитном дивизионе. Девять мячей пропустил в первых двух матчах за "Мордовию" Дмитрий Абакумов, восемь – еще один зенитовец Камил Чонтофальски.

Стоит также отметить, что антирекорд надежности в первых двух матчах за новую команду установил в сезоне-2014/15 Юрий Жевнов, начавший карьеру в московском "Торпедо" с 12 пропущенных голов от ЦСКА и "Зенита". (Кирилл БУРДАКОВ)

Вратари, пропустившие больше всего голов в двух первых матчах в ЧР