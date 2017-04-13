15:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА не пустит на матч с "Ростовом" болельщиков с рюкзаками и сумками

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В связи с усилением мер безопасности увеличен список предметов, запрещенных к проносу на трибуны стадиона ЦСКА, информирует официальный сайт армейцев. Эта мера уже начнет действовать начиная с субботнего матча 23-го тура чемпионата России с "Ростовом".

На стадион не будут допущены посетители с рюкзаками и сумками. Можно будет воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там.

"Чтобы своевременно пройти досмотр и занять свои места в секторах до начала матча, мы убедительно просим вас приехать на "Арену ЦСКА" заблаговременно. Вход болельщиков будет осуществляться с 12.30, – говорится в сообщении. – Кроме того, мы еще раз призываем вас соблюдать организованность и порядок".

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/objavlenija/vnimaniyu-posetiteley-domashnikh-matchey-pfk-cska/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kanidzha

Верное решение но очень мягкое пропуск должен быть более жостким.

15:53

Andrey St

а с кЭпками, Сэмками и барсЭтками?

15:49

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