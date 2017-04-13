ЦСКА не пустит на матч с "Ростовом" болельщиков с рюкзаками и сумками

В связи с усилением мер безопасности увеличен список предметов, запрещенных к проносу на трибуны стадиона ЦСКА, информирует официальный сайт армейцев. Эта мера уже начнет действовать начиная с субботнего матча 23-го тура чемпионата России с "Ростовом".

На стадион не будут допущены посетители с рюкзаками и сумками. Можно будет воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там.



"Чтобы своевременно пройти досмотр и занять свои места в секторах до начала матча, мы убедительно просим вас приехать на "Арену ЦСКА" заблаговременно. Вход болельщиков будет осуществляться с 12.30, – говорится в сообщении. – Кроме того, мы еще раз призываем вас соблюдать организованность и порядок".