ЦСКА не проигрывает в 1-м туре с 2001 года

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов" (0:0) в Самаре и продлил беспроигрышную серию в первых матчах чемпионатов России.
В последний раз армейцы начали сезон с поражения в 2001 году, когда уступили в Новороссийске "Черноморцу" (0:2). После этого красно-синие выиграли 12 стартовых матчей при пяти ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые матчи ЦСКА в чемпионате с 2002 года
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
09.03.2002
|
Торпедо-ЗИЛ (д)
|
4:0
|
Кириченко-3, Гусев
|
16.03.2003
|
Рубин (д)
|
4:0
|
Ярошик-2, Семак, Кириченко
|
12.03.2004
|
Торпедо-Металлург (д)
|
0:0
|
-
|
13.03.2005
|
Терек (д)
|
3:0
|
Олич, Карвалью, Рахимич
|
18.03.2006
|
Спартак Нч (г)
|
1:0
|
В.Березуцкий
|
11.03.2007
|
Рубин (д)
|
3:1
|
Алдонин, Игнашевич, Жо
|
15.03.2008
|
Шинник (д)
|
1:1
|
Жо
|
15.03.2009
|
Сатурн (г)
|
3:0
|
Дзагоев, Игнашевич-2
|
12.03.2010
|
Амкар (д)
|
1:0
|
Хонда
|
13.03.2011
|
Амкар (д)
|
2:0
|
Игнашевич-2
|
21.07.2012
|
Ростов (д)
|
1:0
|
Думбья
|
17.07.2013
|
Урал (г)
|
2:2
|
Муса, Вагнер Лав
|
02.08.2014
|
Торпедо (д)
|
4:1
|
Думбья, Панченко, Айдов, в свои ворота, Витинью
|
18.07.2015
|
Рубин (д)
|
1:0
|
Муса
|
30.07.2016
|
Анжи (г)
|
0:0
|
-
|
15.07.2017
|
Анжи (г)
|
3:1
|
Васин, Головин, Натхо
|
31.07.2018
|
Кр.Советов (г)
|
0:0
|
-
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