ЦСКА не проигрывает в 1-м туре с 2001 года. Фото "СЭ"

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов" (0:0) в Самаре и продлил беспроигрышную серию в первых матчах чемпионатов России.

В последний раз армейцы начали сезон с поражения в 2001 году, когда уступили в Новороссийске "Черноморцу" (0:2). После этого красно-синие выиграли 12 стартовых матчей при пяти ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи ЦСКА в чемпионате с 2002 года

Дата Соперник Счет Голы 09.03.2002 Торпедо-ЗИЛ (д) 4:0 Кириченко-3, Гусев 16.03.2003 Рубин (д) 4:0 Ярошик-2, Семак, Кириченко 12.03.2004 Торпедо-Металлург (д) 0:0 - 13.03.2005 Терек (д) 3:0 Олич, Карвалью, Рахимич 18.03.2006 Спартак Нч (г) 1:0 В.Березуцкий 11.03.2007 Рубин (д) 3:1 Алдонин, Игнашевич, Жо 15.03.2008 Шинник (д) 1:1 Жо 15.03.2009 Сатурн (г) 3:0 Дзагоев, Игнашевич-2 12.03.2010 Амкар (д) 1:0 Хонда 13.03.2011 Амкар (д) 2:0 Игнашевич-2 21.07.2012 Ростов (д) 1:0 Думбья 17.07.2013 Урал (г) 2:2 Муса, Вагнер Лав 02.08.2014 Торпедо (д) 4:1 Думбья, Панченко, Айдов, в свои ворота, Витинью 18.07.2015 Рубин (д) 1:0 Муса 30.07.2016 Анжи (г) 0:0 - 15.07.2017 Анжи (г) 3:1 Васин, Головин, Натхо 31.07.2018 Кр.Советов (г) 0:0 -

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,

календарь и результаты матчей, расписание по турам