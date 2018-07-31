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ЦСКА не проигрывает в 1-м туре с 2001 года

ЦСКА не проигрывает в 1-м туре с 2001 года. Фото "СЭ"
ЦСКА не проигрывает в 1-м туре с 2001 года. Фото "СЭ"

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов" (0:0) в Самаре и продлил беспроигрышную серию в первых матчах чемпионатов России.

В последний раз армейцы начали сезон с поражения в 2001 году, когда уступили в Новороссийске "Черноморцу" (0:2). После этого красно-синие выиграли 12 стартовых матчей при пяти ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи ЦСКА в чемпионате с 2002 года

Дата

Соперник

Счет

Голы

09.03.2002

Торпедо-ЗИЛ (д)

4:0

Кириченко-3, Гусев

16.03.2003

Рубин (д)

4:0

Ярошик-2, Семак, Кириченко

12.03.2004

Торпедо-Металлург (д)

0:0

-

13.03.2005

Терек (д)

3:0

Олич, Карвалью, Рахимич

18.03.2006

Спартак Нч (г)

1:0

В.Березуцкий

11.03.2007

Рубин (д)

3:1

Алдонин, Игнашевич, Жо

15.03.2008

Шинник (д)

1:1

Жо

15.03.2009

Сатурн (г)

3:0

Дзагоев, Игнашевич-2

12.03.2010

Амкар (д)

1:0

Хонда

13.03.2011

Амкар (д)

2:0

Игнашевич-2

21.07.2012

Ростов (д)

1:0

Думбья

17.07.2013

Урал (г)

2:2

Муса, Вагнер Лав

02.08.2014

Торпедо (д)

4:1

Думбья, Панченко, Айдов, в свои ворота, Витинью

18.07.2015

Рубин (д)

1:0

Муса

30.07.2016

Анжи (г)

0:0

-

15.07.2017

Анжи (г)

3:1

Васин, Головин, Натхо

31.07.2018

Кр.Советов (г)

0:0

-

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