ЦСКА не планирует просить РФПЛ перенести матч с "Ахматом"

ЦСКА не намерен обращаться в премьер-лигу с просьбой перенести матч 22-го тура премьер-лиги с "Ахматом" с 11 марта на другой день. Ранее стало известно, что "Локомотив" из-за участия в Лиге Европы попросил РФПЛ перенести встречу с "Уралом" с 11 на 12 марта.

У армейцев, как и железнодорожников, 8 и 15 марта запланированы игры 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом" и "Атлетико" соответственно.

– Не планируем, – ответил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на вопрос "СЭ" о том, будет ли клуб обращаться в РФПЛ с просьбой перенести игру с грозненцам на другой день. (Андрей СИЗЯКИН)