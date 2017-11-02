ЦСКА не будет просить о переносе матча со "СКА-Хабаровск" на другую дату

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил "Р-Спорт" о том, что армейцы не будут переносить матч 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск". Игра запланирована на 18 ноября в Хабаровске, а 22 ноября красно-синие сыграют с "Бенфикой" в Лиге чемпионов.

Напомним, в первом круге чемпионата России матч 3-го тура между ЦСКА и "СКА-Хабаровск" (2:0), который прошел 29 июля, был перенесен в Москву. Это связано с тем, что 25 июля армейцы проводили встречу с АЕК (2:0) в Греции в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Матч ЦСКА - "Бенфика" пройдет 22 ноября в Москве. Начало - в 20.00 по московскому времени.