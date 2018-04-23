ЦСКА не будет обращаться в КДК с просьбой рассмотреть эпизод с Гранквистом и Витинью

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал "СЭ", что клуб не будет обращаться в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод, который произошел в матче 27-го тура чемпионата России между нападающим армейцев Витинью и защитником "Краснодара" Андреасом Гранквистом.

Встреча ЦСКА – "Краснодар" завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 75-й минуте матча Гранквист грубо нарушил правила против Витиньо, ударив его ногой по лицу. В результате бразилец получил рассечение. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин не стал останавливать встречу и не показал шведу предупреждение.

-Нет, – ответил Бабаев на вопрос, планирует ли ЦСКА обращаться в КДК с просьбой рассмотреть эпизод между Гранквистом и Витинью.

Руководитель Контрольно-квалификационной комиссии (ККК) Николай Левников рассказал "СЭ", что комиссия рассмотрит данный эпизод. При этом КДК мог возбудить дело на основании письма от ЦСКА. (Павел ГУРЕВИЧ)

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