ЦСКА не будет обращаться в КДК с просьбой рассмотреть эпизод с Гранквистом и Витинью

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал "СЭ", что клуб не будет обращаться в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод, который произошел в матче 27-го тура чемпионата России между нападающим армейцев Витинью и защитником "Краснодара" Андреасом Гранквистом.
Встреча ЦСКА – "Краснодар" завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 75-й минуте матча Гранквист грубо нарушил правила против Витиньо, ударив его ногой по лицу. В результате бразилец получил рассечение. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин не стал останавливать встречу и не показал шведу предупреждение.
-Нет, – ответил Бабаев на вопрос, планирует ли ЦСКА обращаться в КДК с просьбой рассмотреть эпизод между Гранквистом и Витинью.
Руководитель Контрольно-квалификационной комиссии (ККК) Николай Левников рассказал "СЭ", что комиссия рассмотрит данный эпизод. При этом КДК мог возбудить дело на основании письма от ЦСКА. (Павел ГУРЕВИЧ)
Гранквист чуть не снес голову Витинью. Почему Лапочкин его не удалил?! //
Витинью показал, как выглядит после столкновения с Гранквистом //
ККК РФС рассмотрит эпизод с участием Гранквиста и Витинью
- ЦСКА (футбол)
- Краснодар
- Роман Бабаев
- РФС
- Николай Левников
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Витинью дус Сантус
- Андреас Гранквист
oseledec
Всё гораздо проще. Просто не хотят ослабить Краснодар перед матчем с Локо
15:08
pafalex
Естественно... краснодарцам с Локомотивом играть, наверняка бы Гранквист дисквалифицировали. А это коням не выгодно ...
15:03
Карабаир
Это только маленький транш за Смолова :)) кони как буд - то каую вину за его дискву чувствуют.
15:03
ЗЮК:
max1991cska1,отсутствие запятых,которое полностью меняет суть,выдаёт в тебе не очень умного.ЦСКА тобой гордится.
14:57
на_заборе_мелом
вот так поступают нормальные команды,а не пишут открытые письма...
14:42