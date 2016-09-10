19:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА назвал состав на первый матч на новом стадионе

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура РФПЛ с "Тереком". Эта игра станет первой официальной для армейцев на новом стадионе. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Еременко, Ионов, Траоре.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Тошич, Миланов, Набабкин, Страндберг, Натхо, Гордюшенко.

Трансляция матча и видео опасных моментов

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

первый матч на новом стадионе был с Торпедо.

20:02

Старый коняга

Кстати, о лимите. В основе семь чистых россиян и двое полуроссиян (Фернандес и Ерёменко). А легионеров только двое. Вернблум и Траоре.

19:53

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