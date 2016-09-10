ЦСКА назвал состав на первый матч на новом стадионе

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура РФПЛ с "Тереком". Эта игра станет первой официальной для армейцев на новом стадионе. Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Еременко, Ионов, Траоре.
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Тошич, Миланов, Набабкин, Страндберг, Натхо, Гордюшенко.
Трансляция матча и видео опасных моментов
shpasic
первый матч на новом стадионе был с Торпедо.
20:02
Старый коняга
Кстати, о лимите. В основе семь чистых россиян и двое полуроссиян (Фернандес и Ерёменко). А легионеров только двое. Вернблум и Траоре.
19:53