ЦСКА напомнил о назначении 9 лет назад Зико главным тренером команды

ЦСКА в своем Твиттере напомнил, что 9 лет назад, 9 января 2009 года, главным тренером команды был назначен бразильский специалист Зико. Южноамериканец проработал в российском клубе до 10 сентября того же года. За время работы с армейцами он завоевал два трофея - Суперкубок и Кубок России.

Напомним, 64-летний бразилец в составе своей национальной команды в качестве игрока становился бронзовым призером чемпионата мира. В качестве тренера он работал с бразильцами на мировых первенствах 1998 и 2006 годов. Последним местом его работы был индийский клуб "Гоа", который он возглавлял с 2014 по 2016 год.