ЦСКА напомнил о годовщине единственного в истории клуба пента-трика

ЦСКА в Твиттере напомнил, что ровно 28 лет назад, 6 сентября 1990 года, был оформлен единсвенный пента-трик в истории клуба. Автором пяти мячей стал Валерий Масалитин - он отличился в матче с "Ротором". Та встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу амрейцев.

6 сентября 1990 единственный пента-трик в истории #ЦСКА оформил Валерий Масалитин! Пять голов он забил в ворота волгоградского Ротора. Армейцы выиграли со счётом 7:0 #историяЦСКА pic.twitter.com/Z5c9cQXzXb – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 сентября 2018 г.



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