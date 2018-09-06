16:24 | Футбол — РПЛ

ЦСКА напомнил о годовщине единственного в истории клуба пента-трика

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ЦСКА в Твиттере напомнил, что ровно 28 лет назад, 6 сентября 1990 года, был оформлен единсвенный пента-трик в истории клуба. Автором пяти мячей стал Валерий Масалитин - он отличился в матче с "Ротором". Та встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу амрейцев.


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