ЦСКА напомнил о 75-летии со дня рождения Владимира Федотова

ЦСКА в своем Твиттере напомнил, что ровно 75 лет назад, 18 января 1943 года, родился бывший нападающий команды Владимир Федотов. Сын Григория Федотова выступал за армейцев с 1960 по 1975 год, один раз став чемпионом СССР.

После завершения карьеры он стал тренером, в разные годы работая в ЦСКА, ростовском СКА, "Асмарале", "Мухаракке", владикавказском "Спартаке", московском "Динамо", липецком "Металлурге", "Соколе", "Черноморце", "Левски", тульском "Арсенале", "Спартаке" и "Москве".