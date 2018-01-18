10:36 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА напомнил о 75-летии со дня рождения Владимира Федотова

1

ЦСКА в своем Твиттере напомнил, что ровно 75 лет назад, 18 января 1943 года, родился бывший нападающий команды Владимир Федотов. Сын Григория Федотова выступал за армейцев с 1960 по 1975 год, один раз став чемпионом СССР.

После завершения карьеры он стал тренером, в разные годы работая в ЦСКА, ростовском СКА, "Асмарале""Мухаракке", владикавказском "Спартаке", московском "Динамо", липецком "Металлурге", "Соколе", "Черноморце", "Левски", тульском "Арсенале", "Спартаке" и "Москве".

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

анти-шпрота

Царствие небесное и светлая память Владимиру Григорьевичу! Хороший был человек и тренер очень хороший. Но мягкий, человечный чересчур. Поэтому в тренерскую элиту не пробился. Но помним, как существенно омоложенный федотовский Спартак (Ребко, Павленко, Баженов,Торбинский и др.) мочил бомжей в их логове несколько лет подряд безо всяких вариантов.

11:30