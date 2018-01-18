ЦСКА напомнил о 75-летии со дня рождения Владимира Федотова

ЦСКА в своем Твиттере напомнил, что ровно 75 лет назад, 18 января 1943 года, родился бывший нападающий команды Владимир Федотов. Сын Григория Федотова выступал за армейцев с 1960 по 1975 год, один раз став чемпионом СССР.
После завершения карьеры он стал тренером, в разные годы работая в ЦСКА, ростовском СКА, "Асмарале", "Мухаракке", владикавказском "Спартаке", московском "Динамо", липецком "Металлурге", "Соколе", "Черноморце", "Левски", тульском "Арсенале", "Спартаке" и "Москве".
18 января исполнилось бы 75 лет легендарному армейцу Владимиру Федотову https://t.co/47w2rf50BP #историяЦСКА pic.twitter.com/QUCiH2GaYX– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 января 2018 г.
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анти-шпрота
Царствие небесное и светлая память Владимиру Григорьевичу! Хороший был человек и тренер очень хороший. Но мягкий, человечный чересчур. Поэтому в тренерскую элиту не пробился. Но помним, как существенно омоложенный федотовский Спартак (Ребко, Павленко, Баженов,Торбинский и др.) мочил бомжей в их логове несколько лет подряд безо всяких вариантов.
11:30