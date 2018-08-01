ЦСКА намекнул на переход Абеля Эрнандеса

ЦСКА в Твиттере опубликовал фотографию, которой дал намек на скорое объявление о переходе в клуб уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса. Ранее южноамериканские СМИ сообщали, что форвард не смог пройти медобследование для перехода в российскую команду.

"Mr. Selfmade?", - говорится в подписи к фотографии.

Предыдущим клубом Эрнандеса был "Халл Сити". С 2014 года он провел за "тигров" 110 матчей, забив 39 мячей. В прошлом сезоне он провел всего 10 игр, в которых забил 8 голов.