12:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА намекает на выход Чалова в "старте" на матч с "Амкаром"

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Официальный Твиттер ЦСКА намекнул на возможное появление Федора Чалова в стартовом составе на матч 27-го тура чемпионата России против "Амкара". Форвард в текущем сезоне провел за первую команду армейцев 14 матчей, забил 2 мяча. В "старте" он последний раз появлялся 3 декабря в поединке против "Урала", в котором забил гол и отдал передачу (4:0).

Матч "Амкар" - ЦСКА состоится сегодня, 6 мая, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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titan2313

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stormtrooper501

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