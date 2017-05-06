ЦСКА намекает на выход Чалова в "старте" на матч с "Амкаром"

Официальный Твиттер ЦСКА намекнул на возможное появление Федора Чалова в стартовом составе на матч 27-го тура чемпионата России против "Амкара". Форвард в текущем сезоне провел за первую команду армейцев 14 матчей, забил 2 мяча. В "старте" он последний раз появлялся 3 декабря в поединке против "Урала", в котором забил гол и отдал передачу (4:0).

Вы бы выпустили сегодня Федю в стартовом составе? #АмкарЦСКА pic.twitter.com/VJGUFXAtC7 – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 мая 2017 г.

Матч "Амкар" - ЦСКА состоится сегодня, 6 мая, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.