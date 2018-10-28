ЦСКА наградил трех болельщиков, помогавшим пострадавшим в метро Рима

Руководство ЦСКА перед матчем 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром" наградило трех болельщиков клуба, которые в первые минуты после инцидента в метрополитене Рима помогали пострадавшим людям. За несколько минут до игры о трех болельщиках объявили по стадиону, двое из них вышли на поле и получили подарки от клуба. Фан-сектор ЦСКА скандировал: "Спасибо, парни".

Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям.

В результате ЧП около 20 россиян получили травмы разной степени тяжести, 16 из них были госпитализированы. (Александр Рогулев)