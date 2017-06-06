ЦСКА нацелился на защитника "Эшторила"?

Защитник "Эшторила" Аилтон Феррейра может перейти в чемпионат России, утверждает Record. В подписании контракта с игроком заинтересован ЦСКА. Также 22-летний футболист входит в сферу интересов "Бенфики". Сумма трансфера оценивается в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Феррейра выступал за "канареек" на правах аренды, но клуб принял решение выкупить 45 процентов прав на игрока. 15 процентов прав на футболиста принадлежат "Флуминенсе", оставшаяся часть находится под контролем третьих лиц.