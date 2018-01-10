ЦСКА на сборе в Испании сыграет с "Волеренгой" и "Хорсенсом"

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал список соперников команды на сборе в испанском Кампоаморе. Первый этап подготовки ко второй половине сезона пройдет с 10 по 22 января.

Товарищиеские матчи ЦСКА на первом сборе:

21 января. ЦСКА - "Волеренга". Начало - 18.00 по московскому времени,

22 января. ЦСКА - "Хорсенс". Начало - 14.00 по московскому времени.

Отметим, что ЦСКА встречался с "Хорсенсом" во время подготовки к весенней части сезона-2016/17. Та встреча завершилась победой армейцев со счетом 4:0. С "Волеренгой" москвичи встречались годом ранее и также одержали победу - 4:1.