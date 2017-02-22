10:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА на сборе посетил парк аттракционов

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Тренерский штаб ЦСКА во второй половине минувшего дня пригласил футболистов и персонал команды в парк аттракционов, информирует клубная пресс-служба. Армейцы состязались в двух дисциплинах. В стрельбе из лука третье место заняла пара Георгий МилановЗоран Тошич, вторыми стали Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, а победил тренерский дуэт Виктор ГончаренкоВиктор Онопко.

В соревнованиях по мини-гольфу третьим был Сергей Чепчугов, второе место занял Сергей Игнашевич, а победу праздновал Алексей Ионов.

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Материалы REN-TV

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