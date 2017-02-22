ЦСКА на сборе посетил парк аттракционов

Тренерский штаб ЦСКА во второй половине минувшего дня пригласил футболистов и персонал команды в парк аттракционов, информирует клубная пресс-служба. Армейцы состязались в двух дисциплинах. В стрельбе из лука третье место заняла пара Георгий Миланов – Зоран Тошич, вторыми стали Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, а победил тренерский дуэт Виктор Гончаренко – Виктор Онопко.
В соревнованиях по мини-гольфу третьим был Сергей Чепчугов, второе место занял Сергей Игнашевич, а победу праздновал Алексей Ионов.
Вчера вторая половина дня у армейцев была свободной, и команда отправилась в парк развлечений 🤗🏹⛳️ https://t.co/p6TCvLZPuL #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/iUVQt5wtwS– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 22 февраля 2017 г.