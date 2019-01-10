ЦСКА на первом сборе: без Акинфеева и Н'Диайе, Васин занимался по индивидуальной програме

ЦСКА провел первую тренировку на первом зимнем сборе в Кампоаморе, сообщает официальный сайт клуба. Сегодня днем команда прибыла в Испанию и разместилась в отеле местного спортивного центра.

После нескольких часов отдыха армейцы вышли на вечернюю тренировку, в которой участвовали 23 футболиста: вратари Илья Помазун, Георгий Кырнац и Николай Радченко, защитники Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао и Хердур Магнуссон, полузащитники Алан Дзагоев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов и Наир Тикнизян, а также нападающие Абель Эрнандес, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов и Такума Нисимура.

Защитник Виктор Васин и нападающий Виталий Жиронкин работу на сборе начали по индивидуальной программе.

Нападающий Лассана Н’Диайе сборы пропустит в связи с подготовкой и участием в Кубке африканских наций до 20 лет в составе юношеской сборной Мали. Ранее стало известно, что в составе ЦСКА на сбор не полетел и капитан Игорь Акинфеев, который присоединится к команде позднее.

В команду вернулся тренер по физподготовке Паулино Гранеро, который работал в ЦСКА с 2010 по лето 2018 года.

Начиная с завтрашнего дня и до 20 января красно-синие будут работать в режиме каждодневных двухразовых тренировок. На 21 и 22 января у ЦСКА запланированы два товарищеских матча.