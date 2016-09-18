ЦСКА на матче с "Крыльями" поддержат 2000 болельщиков

Состоялось традиционное совещание в преддверии матча 7-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Команды определились с игровой формой - самарцы сыгрют в голубых футболках и темно-синих шортах, ЦСКА - в салатовых футболках и шортах.

На матче ожидается около 18 тысяч болельщиков, 2 тысячи из которых поддержат гостей. Как и сообщалось ранее, перед поединком ожидается выступление коллектива "Бурановские бабушки", которые презентуют песню, написанную к чемпионату мира-2018.

Матч "Крылья Советов" - ЦСКА начнется в 17.15 по московскому времени.

Трансляция игры "Крылья Советов" - ЦСКА